MUP uputio važan apel

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon najave toplog vremena koje pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru i njihovom brzom širenju, apeluju na građane da ne pale travu i nisko rastinje na takvim područjima.

Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi propisane su novčane kazne za fizička lica koja prekrše odredbe Zakona o zaštiti od požara, od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ukoliko dođe do požara potrebno je da građani što pre obaveste vatrogasnu službu na broj telefona 193. Sektor za vanredne situacije će u narednom