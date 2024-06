Na mađarskim i hrvatskim izborima za EP pravo glasa ima oko 100.000 građana Srbije

Na izborima za Evropski parlament (EP) u Mađarskoj i Hrvatskoj pravo glasa ima i oko 100.000 građana Srbije koji imaju dvojna državljanstva.

Oko 67.000 Mađara koji žive u Srbiji upisano je u registar birača za EU izbore u Mađarskoj i oni se izjašnjavaju putem pošte, prenosi RTS. Protekle nedelje im je dostavljen izborni materijal na kućne adrese, a biračke kutije su postavljene u ambasadi Mađarske u Beogradu i Generalnom konzulatu u Subotici, gde se može glasati do večeras do 19 časova. Nacionalna izborna kancelarija Mađarske do 7. juna je primila 33.209 validnih glasačkih listića iz Srbije, što je