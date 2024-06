Muž pobednice „Zvezda Granda“ Šejle Zonić pre takmičenja objavio ovaj snimak: Spomenuo simboliku njenog broja 8

Pobednica Zvezda Granda Šejla Zonić pre samo 18 sati, uoči velikog finala, objavila je na svom Instagramu snimak supruga koji joj daje veliku podršku.

On je uzeo kameru u ruke i rekao da je Šejla pod brojem 8, koji je simbol beskonačnosti. „Ja kao Šejlin suprug pozivam sve ljude na glasanje večeras, a posebno vas koji nikad niste glasali. Iskreno, ja sam glasao samo jednom u životu za Mirzu Selimovića, koji je pobedio. Šejla je pod rednim brojem 8, koji je i simbol beskonačnosti“, poručio je njen suprug. A post shared by SHEYLA – Šejla Zonić (@shey.lamusic) Armin i Šejla su se venčali u maju 2022. godine. On je