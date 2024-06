Ursula na čelu EU

Aktuelna predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen biće na čelu Evropske unije još pet godina, izjavio je u Briselu lider Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber.

On je to kazao nakon što je ta stranka desnog centra osvojila najviše glasova na izborima za Evropski parlament. On je naglasio da EPP želi demokratsku Evropu i da "pobednik izbora sada ima pravo da imenuje predsednika EK", prenosi Frankfurter algemajne cajtung. Fon der Lajen je naglasila da će EPP izgraditi bastion protiv ekstrema i sa levice i desnice. "Nijedna većina ne može da se formira bez EPP i zajedno ćemo izgraditi bastion protiv ekstrema sa levice i