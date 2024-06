RHMZ jutros se oglasio pre 5! Srbija narandžasta! Danas će dobro da zagrmi u ovim delovima Srbije, sledi još veća promena vremena

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma toplo, dok se lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom očekuje se uglavnom u Vojvodini, centralnim i istočnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti umeren i jak jugozapadni i južni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni, prvo na severu Srbije. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 23, a najviša od 31 do 35 stepeni. U Beogradu će danas biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Tokom dana u pojedinim delovima grada mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti umeren i jak, jugozapadni. Najniža temperatura od 20 stepeni do 23, a najviša oko 33