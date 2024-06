Vremenska prognoza za 11. jun 2024.

Samo na jugu i istoku zemlje sutra suvo. U ostalim krajevima kiša i pljuskovi, ponegde grad i obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša od 25 do 33 stepena. U Beogradu povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 11.06.2024. Utorak: Promenljivo oblačno i malo svežije pre podne na severu, a do kraja dana i u zapadnim i centralnim krajevima nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti praćeni i sa većom količinom padavina za kratko vreme, a ponegde je moguća i pojava grada. Samo se na jugu i istoku Srbije očekuje pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren,