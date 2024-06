Zelenski doputovao u Njemačku, sastat će se sa Scholzom

Hitna rješenja za energetski sektor Ukrajine bit će naš glavni prioritet, rekao je ukrajinski predsjednik koji u Njemačkoj učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u Njemačku kako bi učestvovao na konferenciji o obnovi Ukrajine i sastao se sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. On je u objavi na platformi X naveo da će konferencija o oporavku Ukrajine 2024, koja se održava u Berlinu, okupiti vladine zvaničnike, od kojih 10 na nivou premijera, kao i kompanije i organizacije, prenosi Tanjug.