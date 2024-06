Orlovi poleteli u Pariz Nasmejani fudbaleri se fotografisali ispred Sportskog centra u Staroj Pazovi pred odlazak na EP koje je Srbija čekala 24 godine (foto)

Fudbalska reprezentacija Srbije zvanično je krenula na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, svoje prvo kontinentalno takmičenje posle 24 godine čekanja.

Zajedničkom fotografijom ispred Sportskog centra u Staroj Pazovi obeležen je polazak u pohod na što bolji plasman. Vedrog duha i sa osmehom, "orlovi" su pozirali i potom se uputili ka aerodromu "Nikola Tesla", odakle će poleteti tačno u 17 časova put Minhena. Po sletanju u Bavarsku, autobusom će se prebaciti do Augsburga i "Maksimilijan" hotela koji će im biti baza tokom grupne faze.