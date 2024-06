Uživo krvavo jutro u Ukrajini Žestok ruski napad u cik zore, Ursula počinje da krade

Rat u Ukrajini – 840. dan. Rusija je rano jutros izvela veliki raketni napad na Kijev. Jedan civil je poginuo u ukrajinskom napadu na Belgorodsku oblast.

. Najteže borbe vode se na harkovskom frontu, oko grada Vovčansk, i sela Lipci. Na mrežama je objavljen i snimak uništenog nemačkog vozila MAN HX 81 koji su koristili Ukrajinci. 🇩🇪🇺🇦The first recorded destroyed German heavy tractor MAN HX 81 in the service of the Ukrainian Armed Forces. Vovchansk district, Kharkiv region. Source: https://t.co/iqphENrvLP #UkraineRussiaWar #Ukraine #Харків pic.twitter.com/EOqojroxim — AlexRaptor (@AlexRaptor94) June 12, 2024 Oružane