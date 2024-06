BRNU virus širi se među decom u Beogradu

U domovima zdravlja, na pedijatrijskim odeljenjima beleži se povećan broj pregleda dece koja se javljaju zbog stomačnih infekcija i sa virusnim oboljenjem koje izaziva BRNU virus.

Načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Čukarica kaže da najučestaliji zdravstveni problem kod dece trenutno jeste BRNU virus. „To sada tako strašno zvuči kad kažemo BRNU virus, ali suštinski je to samo skraćenica za bolest ruku, usta i nogu. Naime, kod mališana se jave neke vezikulice, to su one male vodenaste promene koje podsećaju na varičelu, na ovčije boginje, ali nisu, jer se lociraju primarno oko usta, na šakama i stopalima. To nije nikakav opasan virus, ali