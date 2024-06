Čitajte u “Vestima”: Gde to piše?

Predsednik Aleksandar Vučić je, kako je i najavio, odgovorio na tvrdnje Ambasade SAD u Sarajevu da zaključci usvojeni na Svesrpskom saboru u Beogradu predstavljaju napad na Dejtonski sporazum i državne institucije Bosne i Hercegovine. On je od njih zatražio da konkretno odgovore kako su i na osnovu čega i kog akta, došli do zaključka i na da imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima. Važna pitanja Opširnije čitajte u sutrašnjem izdanju “Vesti”

– Rekao sam da ću da postavim neka pitanja. I čuli ste mnogo puta, i u Srbiji, i BiH, i u regionu jednu sintagmu koja glasi – duh Dejtonskog sporazuma. Ako mi kao zemlja koja je potpisala Dejtonski sporazum nismo garant provođenja, jer kažu da to ne piše nigde, već smo samo potpisnik, i ako bi duh tog potpisa upravo to značio, ja ne bih da se bavim ni duhom, ni duhovima. I uputiću najkonkretnije pitanje za one koji su rekli da smo pogazili Dejtonski sporazum, za