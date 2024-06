Vučić za Avaz: Balkan će se smiriti kada se sporovi budu rešavali bez stranih posrednika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da stranci iz Rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma "uzimaju samo ono što im se sviđa", a da veruje da će se situacija u regionu stabilizovati kada se problemi i sporovi budu rešavali dogovorom, bez stranih posrednika.

"Sviđa im se u Rezoluciji 1244 da mogu da pošalju NATO trupe na Kosovo, ali im se ne sviđa da Srbija pošalje do hiljadu svojih vojnika i policajaca...Srbija mora sve da ispuni od pravosuđa do policije na severu, ali Zajednica srpskih opština ne može, jer možda nije u skladu sa Ustavom Kosova", rekao je Vučić u intervju za sarajevski list "Dnevni avaz". Predsednik je dodao da će se stanje na Balkanu smiriti onda kada države regiona same počnu da rešavaju svoje