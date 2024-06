Još sutra nestabilno u Novom Sadu, a onda suvo, toplije i sunčanije

Četvrtak će još biti nestabilan, a onda slede suvi, sunčani i topliji dani.

U četvrtak su mogući pljuskovi, a temperatura će biti od 15 do 22 stepena. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. U petak promenljivo oblačno, uz sunčane intervale, a temperatura će biti od 14 do 24 stepena. U subotu, nedelju i ponedeljak sunčano i veoma toplo. U subotu će biti od 13 do 28, u nedelju od 15 do 29, a u ponedeljak od 17 do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 13. jun: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod