Mc Stojan se ne smiruje nakon raskida od Zorane: Objavio novi snimak: Ovako provocira 22 godine mlađu bivšu devojku

MC Stojan i Zorana Mićanović raskinuli su vezu, a kao glavni raskid raskida jeste to što je pevač proveo nekoliko dana n Kipru i to uglavnom u društvu devojaka.

On je na svom Instagramu delio fotografije i snimke sa devojakama, a zbog jednog videa ostao je bez 22 godine mlađe devojke. Naime, on se snimao sa devojkama na plaži, a uz to je rekao: "Ja ne znam ljudi šta se ovo dešava na Kipru. Zorana, izvini, kako je tako je. Nisam namerno", rekao je on, nakon čega je Mićanovićeva podelila taj stori i napisala da nisu više u vezi, što je potom potvrdila za "Blic". On joj se zatim obratio javno putem storija, te je naveo da mu