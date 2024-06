Dobra i loša vest: Šta znači odluka NBS o smanjenju referentne kamatne stope

Narodna banka Srbije smanjila je u četvrtak 13. juna referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na nivo od 6,25 odsto, kao i stopu na depozitne olakšice na 5,00 odsto i stopu na kreditne olakšice na 7,50 odsto. Smanjenje referentne kamatne stope obično je deo monetarne politike koja se koristi kako bi se podržao rast i stabilnost ekonomije. Kao rezultat ove odluke, banke smanjuju kamatne stope koje naplaćuju klijentima za zajmove, poput hipotekarnih ili potrošačkih kredita. To bi trebalo da podstakne

“Ovo je dobra vest za one koji žele da uzme kredit, a ne za one koji žele da ostave novac na štednju. Kamatne stope na štednju takođe mogu pasti. To može biti nepovoljno za one koji zavise od prihoda od kamata”, navodi navodi Mihailo Gajić, ekonomista iz nevladine organizacije Libek. Prema njegovim rečima, za one koji uzimaju kredit u dinarima, to bi trebalo da znači smanjenje kreditnih obaveza. “Ne postoji direktna, jedan kroz jedan, veza između referentne kamate