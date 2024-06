NBS će nadalje biti opreznija, kamate do kraja godine možda manje za 75 b. p.

Narodna banka Srbije (NBS) danas je smanjila kamatne stope u zemlji za 25 baznih poena, što su analitičari očekivali, ali kamate verovatno neće padati brzo.

Prema očekivanjima Branimira Jovanovića, ekonomiste Bečkog instituta za Međunarodne ekonomske studije, referentna kamatna stopa bi krajem godine mogla da se nađe na 5,5 odsto, ali bi moglo da dođe i do manjeg popuštanja. "Mislim da će NBS uglavnom pratiti ECB, i da će smanjivati kada ECB to uradi. U ovom trenutku, očekujem da se to desi još tri puta, odnosno da kamatna stopa na kraju godine bude 5,5 odsto", rekao je Jovanović nakon odluke NBS. Dva domaća faktora