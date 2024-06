I danas pljuskovi i grmljavine sa olujom: Temperatura od 23 na severu do 33°C na jugu Srbije

Očekuje se veoma sparno

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno i sparno vreme, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Na jugu će biti sunčano i dalje veoma toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije, u Pomoravlju i na planinama i pojačan, dok će na jugu Srbije duvati jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 20°C, maksimalna dnevna od 23°C na severu do 33°C na jugu