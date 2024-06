Od danas stabilnije vreme - za vikend oko 30 stepeni

U Srbiji će se danas pre podne smenjivati oblačno i sunčano vreme, ponegde s kišom, a od popodneva će biti suvo, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno jak, a uveče će oslabiti. Najniža temperatura biće od 10 na severozapadu Vojvodine do 17 stepeni u Negotinskoj Krajini, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. „Danas se samo još pre podne na jugozapadu, jugu i istoku Srbije ponegde očekuje kiša ili plјusak sa grmlјavinom, dok će se u ostalim krajevima razvedriti. Za vikend pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama u subotu od 27 do 30, a u