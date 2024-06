EURO 2024: Škoti besni na Nemce, a Nemci šokirani zbog Rusije

Evropsko prvenstvo u fudbalu, EURO 2024, od danas je punih mesec dana u toku, a prenos uživo najvažnijih vesti, uz obilje zanimljivosti, snimaka, fotografija, utisaka iz reprezentacije Srbije, ali i drugih učesnika, možete da pratite uz portal "Novosti". Dobro nam došli!

FOTO: Tanjug/AP 20.00 - SRAMOTNO! Hrvat usred TV prenosa vređao Srbe i Afrikance, reagovao i HRT! 19.37 - Škotski mediji javljaju da su hiljade navijača "u pravom haosu" ispred stadiona, da su neverovatne gužve u minhenskom metrou, pa mnogi moraju da (neplanirano) pešače do mesta održavanja utakmice, ili uzimaju taksi. A i kad stignu, tamo su već redovi koje smo vam pominjali. Thousands of Scotland and Germany fans have been caught up in chaos outside the stadium