Makabi slavio protiv Hapoela u Evroligi (VIDEO)

Košarkaši Makabi Tel Aviva pobedili su kao gosti u Sofiji Hapoel Tel Aviv 103:90 (24:25, 21:20, 27:25, 31:20), u trećem kolu Evrolige.

Makabi su do pobede predvodili Loni Voker sa 20 i O’Šej Briset sa 19 poena. Najefikasniji kod Hapoela bili su Elajdža Brajant sa 18, Antonio Blejkni sa 16 i Den Oturu sa 15 poena. Srpski reprezentativac u dresu Hapoela Vasilije Micić je za nepuna 22 minuta na parketu upisao 14 poena i četiri asistencije. I Makabi i Hapoel zbog sukoba u Izraelu svoje domaće mečeve igraju van zemlje, Makabi u Beogradu, a Hapoel u Sofiji.