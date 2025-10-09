Predsednik Barselone Đoan Laporta: „SAD su ključno tržište“

Španska fudbalska liga je objavila reakcije Đoana Laporte, predsednika Barselone i Fernanda Rođa, predsednika Viljareala, u vezi sa zvaničnom objavom utakmice Viljareal – Barselona u Majamiju 20. decembra.

Laporta je otkrio da je sa radošću primio ovu vest. – Radujemo se ponovnom susretu sa svim našim navijačima u Sjedinjenim Američkim Državama i zahvaljujemo La Ligi na prilici da posetimo jedno od glavnih strateških tržišta kluba. Posećujemo tu zemlju već mnogo godina i uvek smo osećali strast koju Barselona inspiriše. Kao globalni klub, sa milionima pratilaca širom sveta, ova prilika pojačava našu posvećenost međunarodnim navijačima, posebno na ključnom tržištu kao