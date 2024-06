Besplatni zdravstveni pregledi na jugu Srbije u nedelju

Građani juga Srbije moći će u nedelju, 16. juna, da bez zakazivanja i uputa u domovima zdravlja, opštim bolnicama i kliničkim centrima izmere krvni pritisak, urade ultrazvučni pregled abdomena, provere nivo šećera u krvi i kompletnu krvnu sliku.

Pregledi će moći da se obave od 8 do 17 sati. Zainteresovani građani, pored osnovnih pregleda, moći će da obave i dermatološke preglede mladeža, ultrazvuk stomaka, urade tumor markere, a iz zdravstvenih ustanova navode da će pažnja biti posvećena i deci, te da će biti organizovani i preventivni sistematski pregledi. Zakazivanje nije potrebno, navode, već je dovoljno samo da građani dođu do najbliže zdravstvene ustanove od 8 do 17 sati.