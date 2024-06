Vulverhempton se oprostio od Šarkića srceparajućom porukom: "Sve si dao ljudima oko sebe..."

Svima je ovaj gubitak teško pao...

Teška tragedija zadesila je crnogorski fudbal jutros kada je izašla vest da je umro 26-godišnji fudbaler Matija Šarkić. On je do prošle sezone bio član ekipe Vulverhemptona, da bi ove godine prešao u Milvol. Povodom njegove smrti oglasio se Vulverhemton, čiji je član bio tri godine, od 2020. do 2023. godine. - Zaista smo slomljeni zbog današnje tragične vesti. Matija je bio neko ko je imao vremena za bilo koga u fudbalskom klubu, ma ko on bio. Bio je pametan,