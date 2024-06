IDF: uvodi "taktičke pauze" radi dotoka pomoći u Gazu: "To ne treba gledati kao prekid neprijateljstava"

Izraelska vojska (IDF) saopštila je danas da je uvela dnevne "taktičke pauze vojnih aktivnosti" na jugu Pojasa Gaze, kako bi omogućila dotok humanitarne pomoći u tu palestinsku enklavu.

Ali, kako je preneo "Gardijan", IDF je dodala da pauze ne treba videti kao "prekid neprijateljstava u južnom delu Pojasa Gaze". Pauza će trajati od 8.00 do 19.00 sati svakog dana duž puta od graničnog prelaza Kerem Šalom do puta Salah Al Din, a zatim na sever prema oblasti Kan Junisa, prenosi Tajms of Izrael. "Ovo je dodatni korak u humanitarnim naporima koje su sprovodili IDF i vlada Izraela od početka rata", navodi IDF. Iz IDF je rečeno da su pauze počele od