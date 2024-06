Netanjahu osudio „taktičke pauze“ izraelske vojske na jugu Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kritikovao je "taktičku pauzu" u ofanzivi na jugu Pojasa Gaze koju je najavila izraelska vojska kako bi omogućila isporuku veće količine humanitarne pomoći.

Vojska je najavila dnevne pauze od 8.00 po lokalnom vremenu do 19.00 u oblasti od prelaza Kerem Šalom do puta Salah al-Din. „Kada je premijer ujutru čuo izveštaje o humanitarnoj pauzi od 11 sati, obratio se svom vojnom sekretaru i jasno stavio do znanja da je to za njega neprihvatljivo“, rekao je jedan izraelski zvaničnik, prenosi Rojters. Vojska je međutim pojasnila da će se nastaviti operacije u Rafi, trenutnom žarištu u sukobu u Gazi. Reakcija Netanjahua ističe