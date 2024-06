Vremenska prognoza za 16. Jun: Sunčano i veoma toplo, mogući pljuskovi sa grmljavinom u nekoliko delova zemlje

Vremenska prognoza za nedelju 16. jun 2024. godine.

Vremenska prognoza za nedelju 16. jun 2024. godine. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 16. jun, u većem delu zemlje biće pretežno sunčano. Ipak, posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na zapadu i jugozapadu zemlje mogući su kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura za nekoliko stepeni viša nego danas - jutarnja od 11 do 19 stepeni, najviša od 29 do 32. U Beogradu sunčano i toplo, sa temperaturom do 31 stepen. U toku noći umereno naoblačenje koje će ponegde