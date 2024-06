Rajković: "Spremniji sam od Tadića - slobodno napišite" VIDEO

Golman reprezentacije Srbije Predrag Rajković našalio se povodom izjave Dušana Tadića posle meča s Engleskom.

Tadić je mnoge iznenadio reakcijom, kazavši da ne zaslužuje da bude na klupi i oko toga se podigla velika prašina. Rajković je spustio loptu dan kasnije, istakavši da je sve to rečeno dok je glava još bila vruća posle poraza (1:0). "Ja mogu samo da kažem da sam spremniji od Dušana Tadića fizički (smeh). Šalim se, super je atmosfera. Vruća glava možda, ali generalno dobra atmosfera. Ne bih se ja bavio pričom o tome, spremamo se za Sloveniju i to je to. Zapišite to