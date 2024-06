Evropsko prvenstvo u fudbalu 2024: „Ja sam najbolji igrač Srbije, treba da igram od prvog minuta", Tadić posle Engleske

BBC News pre 27 minuta

REUTERS/John Sibley Dušan Tadić i ekipa pozdravljaju srpske navijače u Gelzenkirhenu

Srbija je bila blizu iznenađenja protiv favorizovane Engleske na startu Evropskog fudbalskog prvenstva u Nemačkoj, ali nije zadala završni udarac.

„Nudili su nam se, dali su nam mnogo prostora između linija, gde smo mogli da ih kaznimo", rekao je Dušan Tadić posle meča u Gelzenkirhenu koji je završen pobedom Engleske 1:0, golom Džuda Belingema.

Utučena lica igrača Srbije posle utakmice u Gelzenkirhenu govorila su da su i sami svesni da su mogli više.

„Selektor nam je na poluvremenu rekao da smo im dali više respekta nego što zaslužuju i da u nastavku krenemo jače... čestitao nam je posle utakmice, šteta što nismo izvukli bod", rekao je levi bek Strahinja Pavlović, jedan od najboljih u ekipi Srbije u utakmici odigranoj u nedelju uveče.

Slično razmišlja i selektor Dragan Stojković Piksi.

„Mogli smo da ih ugrozimo i da im nanesemo bol u prvom i drugom poluvremenu", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi.

Uoči početka turnira u Nemačkoj, prvog za Srbiju posle gotovo četvrt veka, svi su tražili samo jedno - da daju sve od sebe, pa šta bude.

Očekivanja nisu bila velika uoči EP, posle Engleske su narasla, ali svesni su i igrači da nisu ništa uradili.

„Hrabro", reč je koja dominira naslovnim stranicama sportske štampe u Srbiji dan posle poraza.

„Srbija ostala bez nagrade", „Maestro Belingem prizemljio hrabre orlove", „Hrabri 'orlovi' ispustili Engleze", pišu izveštači srpskih medija iz Nemačke.

Šta je rekao Tadić i šta mu je odgovorio selektor?

Stojković je iznenadio kada je odlučio da meč protiv moćne Engleske počne sa dvojicom napadača, Aleksandrom Mitrovićem i Dušanom Vlahovićem, ali i bez kapitena, glavnog kreatora igre Dušana Tadića.

Posle prvog poluvremena, videlo se da Srbiji na sredini terena nedostaje neko ko će da poveže redove.

Shvatio je Stojković da mora da zakrpi rupe u veznom redu, pa je ulazak Ivana Ilića, a potom i Tadića u 61. minutu, uneo preko potrebnu sigurnost.

REUTERS/Kai Pfaffenbach Dušan Tadić je ušao u igru u 61. minutu umesto Aleksandra Mitrovića

Ipak, Tadiću se nije svidelo što nije počeo protiv Engleske i to je javno rekao.

„Teško mi je palo što sam počeo sa klupe. Pričao sam sa selektorom, ali sam teško prihvatio, jer je ovo ipak Engleska, ja sam kapiten, lider i najbolji igrač ekipe. Bez lažne skromnosti.

„Mislim da je trebalo da počnem, ali poštujem odluku selektora. Mogao bih mnogo više da uradim da sam igrao 90 minuta.

„Ako on želi da Dušan Tadić igra 30 minuta, ja ću da igram. Voleo bih 90 minuta. Želiš da uradiš sve za kolektiv. Bitno je da idemo dalje, da prođemo i to je jedino pravo merilo. Moramo to da uradimo. Imamo veliko zajedništvo", istakao je kapiten srpskog tima.

GEORGI LICOVSKI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Dve desetke na terenu u Gelzenkirhenu

Na ovu izjavu, Stojković je podigao obrvu.

„Nije dobro ako je to rekao, to je bila moja odluka iz taktičkih razloga, želeo sam ga sa svežim nogama u drugih 45 minuta, radi se o taktici, ništa drugo", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Gelzenkirhenu.

Više puta je ponovio da je iz taktičkih razloga Tadića izostavio iz startne postave.

„Tadić mi je potrebniji sa svežim nogama, ali da on može da počne, naravno da može. Ja sam taj koji donosi odluke i koji je na tom mestu. Nema prostora za polemisanje. Nema nikakve bure oko kapitena", dodao je selektor Srbije.

Slobodan Maričić, BBC reporter iz Nemačke

Jutro posle utakmice osvanulo je mirno i tiho.

U Esenu navijača gotovo da uopšte nije bilo, čak ni na uvek užurbanoj i navijačkim dresovima prošaranoj železničkoj stanici.

Bude se verovatno malo kasnije, dug je bio dan.

Jedna od glavnih tema u medijima, o odnosu selektora Stojkovića i kapitena Tadića, tema je i u vozu ICE 1223 za Minhen.

„Deluje mi da je malo prenaduvana situacija, da su to normalni odnosi", navodi 38-godišnji Ivan Milinković iz Prokuplja, koji od 2013. živi u Nirnbergu.

„Imaju prava i slobodu da jedan drugom otvoreno kažu šta imaju, pogotovu Tadić kao kapiten može da kaže šta misli", dodaje Milinković za BBC na srpskom.

Martin Rickett/PA Wire Bilo je mnogo srpskih navijača na tribinama stadiona u Gelzenkirhenu, a pojedini su nosili zastave Rusije

Jedan od glavnih utisaka utakmice u Gelzenkirhenu mu je ono što se dešavalo posle nje - ogromne gužve prilikom odlaska sa stadiona.

Stadion slavnog Šalkea, koji se već neko vreme takmiči u Cvajti, drugoj nemačkoj ligi, nalazi se na oko dvadesetak minuta tramvajem od centra Gelzenkirhena.

Međutim, za ulazak u tramvaje se čekalo i po nekoliko sati.

„Stadion smo napustili oko 11.30, a u hotel smo stigli tek oko tri ujutru", ističe.

Kada je reč o utakmici, naziva je pre svega „dosadnom".

„Nije se previše toga dešavalo - igrali smo timski, Englezi su imali dve šanse, iz jedne nam dali gol i to je to", navodi Milinković.

„Mi nije da nismo imali sreće, ali nismo mnogo šansi stvorili. Onaj pokušaj Mitrovića, i Jović kada nije primio Tadićevu loptu."

Krivo mu je, kako kaže, pre svega zbog Strahinje Pavlovića, koga je lopta pogodila i odletela pravo na glavu Džudu Belingemu za gol Engleske.

REUTERS/Piroschka Van De Wouw Strahinja Pavlović je bio jedan od najboljih u timu Srbije

Ipak, zadovoljan je igrom „orlova".

„Nije nam bila toliko bitna utakmica kao sledeća protiv Slovenije, a dobro je i zbog gol-razlike što nismo izgubili velikom razlikom.

„Mislim da ćemo proći grupu kao treći, a posle sve zavisi od žreba."

'Hej Džud'

Džud Belingem nastavlja da fudbalski raste, a selektor engleskog tima Geret Sautgejt opisao je kao igrača koji „piše sopstvene scenarije".

Adam Davy/PA Wire Igrač odluke - Džud Belingem

Ovaj 20-godišnjak iz Starbridža u blizini Birmingema, koji igra za Real Madrid, prvi je evropski igrač koji je nastupio na tri velika međunarodna turnira pre nego što je napunio 21. godinu.

Postigao je gol i na dva turnira, nakon što je postigao gol protiv Irana na Svetskom prvenstvu 2022.

Njegov udarac glavom u 13. minutu u Gelzenkirhenu u nedelju odlučio je pobednika.

„Željan sam da uradim sve što je potrebno i spreman sam da učinim sve da pomognem zemlji da osvoji titulu na ovom turniru", rekao je Belingem posle meča.

Sa tribina gde su bili engleski navijači orila se čuvena pesma Bitlsa 'Hej Džud' u Belingemovu čast.

Kako je biti Džud Belingem u ovom trenutku, upitao je BBC novinar engleskog reprezentativca.

„Dobro je, može da bude i gore", odgovorio je duhovito.

Mika Ričards, bivši reprezentativac Engleske, kaže da je Belingemov stil igre i prisebnost izuzetna.

„On je lider u ovom timu u tako mladoj dobi i on to zna. Ima sjajan stav, ima sve. Ponestaje mi superlativa za njega. On stvarno dobro vodi igru.

„Ako može da zadrži tu formu tokom celog turnira, onda je on čovek na koga možemo da se oslonimo", rekao je Ričards, sada BBC-jev komentator.

