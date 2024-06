SANU traži da se očuva Generalštab, Nova DSS poručuje - vlast od Beograda pravi "novu Paraliju"

BEOGRAD — "Od ovog Beograda neće ostati kamen na kamenu i ova vlast želi Beograd koji je u njihovom, i u interesu njima bliskih investitora", ocenio je u ponedeljak predsednik beogradskog odbora Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Filip Blagojević.

Na konferenciji za novinare ispred zgrade Generalštaba u Ulici kneza Miloša on je istakao da se ceo spektar stručne javnosti, počev od Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) protivi rušenju Generalštaba i rušenju Sajma, ali kako ističe Blagojević, vlast nastavlja da sprovodi tu ideju. „Nama ništa drugo ne preostaje nego da se mi kao građani dogovorimo i kažemo šta to želimo ovde da sačuvamo, da od toga ne odstupamo i da se za to borimo“, rekao je Blagojević.