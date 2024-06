Uuu, nikako nije dobro ako je Tadić to rekao! Piksi ostao zatečen zbog izjave kapitena posle Engleske

Selektor Srbije od novinara čuo šta je Dušan Tadić rekao o njegovoj odluci da ne počne protiv Engleske na Evropskom prvenstvu.

Do selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija došle su posle utakmice reči Dušana Tadića o tome da smatra da je najbolji i najspremniji igrač reprezentacije i da zato nije bio zadovoljan što je počeo sa klupe protiv Engleske. "U, pa to nije dobro ako je rekao, to nikako nije dobro ako je rekao. To je bila moja odluka iz taktičkih razloga.