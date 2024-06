Stiže novi toplotni talas: Narednih dana i više od 35 stepeni

Vreme će danas u većini mesta biti sunčano i suvo, mada će sredinom dana biti uslova za kratkotrajni letnji pljusak.

Temperatura tropska, u najtoplijem delu dana do 33 stepena. Topli vazduh sa severa Afrike se širi preko Sredozmenog mora ka Balkanu. Jezgro vreline trenutno je iznad Italije. U Srbiju ovih dana stiže novi toplotni talas, temperatura danas preko 30 stepeni, a od utorka čak preko 35 stepeni. Toplotni talas će trajati do nedelje, dakle narednih šest dana. Najtoplije će biti u petak, temperatura čak do 39 stepeni. Vremenske prilike neće prijati većini hroničnih