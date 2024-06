Temperature i do 40 stepeni: RHMZ izdao hitno upozorenje na toplotni talas

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na izražen toplotni talas do kraja nedelje, a vrhunać će biti u petak i subotu kada će temperature dostići i do 40 stepeni.

Na početku smo perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike na naše prostore. Maksimalne vrednosti temperature po danima su sledeće: utorak (18. jun) od 32 do 35 stepeni, sreda (19. jun) od 35 do 37 stepeni, četvrtak (20. jun) od 33 stepeni na severu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije, navodi se u upozorenju RHMZ-a. Pik toplotnog talasa očekuje se u petak i subotu (21 – 22.06.) sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. U subotu