Kremlj: Stav Srbije u Švajcarskoj neće pokvariti odnose sa Rusijom

Podrška niza zemalja prijateljskih Rusiji završnom dokumentu “mirovnog foruma” u Švajcarskoj neće pokvariti odnose sa Moskvom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

– Ne, neće pokvariti. Naravno, vodićemo računa o stavovima koje su ove zemlje zauzele, to je važno za nas – odgovorio je Peskov na pitanje da li će stav koji su zauzele Mađarska, Srbija i Turska na švajcarskom samitu pokvariti odnose sa Rusijom. Peskov je podsetio da su mnogi učesnici takozvanog mirovnog foruma potvrdili da ne može biti bilo kakvih ozbiljnih, sadržajnih razgovora bez prisustva Rusije. – To je bilo uobičajeno stanovište na ovom događaju. To smo,