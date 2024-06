(VIDEO) Ukrajinci zapalili rezervoare: Gore skladišta nafte u Rusiji

Nekoliko rezervoara nafte je rano jutros zapaljeno u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica u Azovu, na jugu Rusije, saopštile su lokalne vlasti. “Prema prvim podacima, nema ljudskih žrtava”, naveo je guverner Rostovske oblasti Vasilij Golubev, javlja Rojters.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije je saopštilo da se nekoliko desetina vatrogasaca bori sa požarom, koji je zahvatio oko 5.000 kubnih metara. In Azov, Rostov region, tanks with petroleum products are burning after a UAV attack, – governor pic.twitter.com/pLN4ugM0Ef — Battlefront🇺🇦 (@battlefront001) June 18, 2024 Azov se nalazi na reci Don, oko 16 kilometara od obale Azovskog mora.