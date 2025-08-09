Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Prekid vatre moguć uz pritisak na Moskvu

RTS pre 41 minuta
Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Prekid vatre moguć uz pritisak na Moskvu

Rat u Ukrajini – 1.263. dan. Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će se sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Iz Moskve potvrdili susret dvojice predsednika. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev i njegovi saveznici dele uverenje da je sada moguće postići barem prekid vatre, uz odgovarajući pritisak na Rusiju. Savet EU odobrio je isplatu od više od 3,2 milijarde evra pomoći Ukrajini.

Ministarstvo odbrane Rusije: Tokom noći oboreno 97 ukrajinskih dronova Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da su dežurne jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) uništile i presrele 97 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona tokom noći. Kako je u izveštaju precizirano, 28 bespilotnih letelica je pogođeno u Kurskoj oblasti, u Brjanskoj i Kaluškoj oblasti 13, u Tuli 10, u Orlovu i Belgorodu po osam,preko Azovskog mora sedam, u Krasnodarskom kraju pet, u
Leto koje nam je dato

Leto koje nam je dato

Dojče vele pre 26 minuta
Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

RTS pre 16 minuta
