Bastać: „Čuvari Starog Grada“ ne pregovaraju s naprednjacima

Predsednik pokreta "Čuvari Starog Grada" Marko Bastać izjavio je da će koalicija "Biramo Stari Grad" dobiti odgovor o mogućem zajedničkom formiranju vlasti do kraja ove nedelje i da taj pokret ne pregovara sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

Bastać je agenciji Beta kazao da je ranije rekao da će odgovor na predlog „Biramo Stari Grad“ dati do kraja nedelje, a ne do ponedeljka kako je to zatražio kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović. „Na sastanku u prošli četvrtak rekao sam predstavnicima ‘Biramo Stari Grad’ da ću odgovor na njihov dokument o formiranju zajedničke vlasti na Starom Gradu dati do kraja ove nedelje. Radomir Lazović je sam smislio rok – ponedeljak 17. juni, i tada sam mu rekao da