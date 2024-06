Strateški analitičari upozoravaju: Rat u Ukrajini je počeo na Krimu, tamo bi mogao i da se završi

Poslednjih nekoliko nedelja Ukrajina je lansirala nekoliko uspešnih napada u regionu, uništavajući baterije ruske PVO u udarima na aerodrom Belbek kod Sevastopolja

Ukrajina je pslednjih meseci intenzivirala napada na Krim, a po svemu sudeći je spremna i za vleiki udar na Krimski most. Kako prenosi Business Insider, poluostrvo i most su ključni za rusku vojnu logistiku. Istovremeno, uspeh Ukrajine bi mogao i da donese kraj rata, upozoravaju vojni stručnjaci. Ako postoji jedno mesto u Ukrajini gde ukrajisnka vojska dobija rat onda je to Krim. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je početkom godine rekao kako je jasno da će