Odalović: Još 567 osoba srpske nacionalnosti se vode kao nestale na Kosovu

Direktor Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da se još 567 osoba srpske nacionalnosti vode kao nestale tokom sukoba na Kosovu i Metohiji od 1998. do 1999. godine, a da je do sada preuzeto 385 tela Srba i ostalih nealbanaca iz evidencije te Komisije.

Posmrtni ostaci troje srpskih civila ubijenih 1999. na Kosovu predati su porodicama u utorak na prelazu Merdare.

Odalović je jutros za Radio-televiziju Srbije naveo da su te tri osobe nestale i ubijene, prema obdukcionim nalazima, posle 10. juna 1999, nakon što je međunarodna misija preuzela punu odgovornost na Kosovu i Metohiji.

"Kada to pomerimo na događaj kada se desio, počinioc je svakako neko od tih Albanaca koji su mogli da rade to što su radili, ali je puna odgovornost međunarodne zajednice da utvrdi ko je to", naveo je on.

Ocenio je da porodice imaju pravo da znaju ko je ubio njihove najmilije, ali da je to pitanje na koje Srbija nema odgovor, dodajući da se, ipak, "vrlo često zna ko je kidnapovao i napao".

Odalović je naveo i da su identifikovane još dve osobe, koje će po željama porodica biti sahranjene u Prištini i Đakovici.

Prema ranijim evidencijama Komisije za nestala lica, ukupno 1.613 osoba različitih nacionalnosti se vodi kao nestalo na prostoru Kosova i Metohije.

