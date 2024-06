RHMZ izdao najnovije upozorenje: Vreo talas trajaće duže nego što smo mislili, popaljeni svi mogući alarmi (foto)

U Srbiju je uveliko stigao drugi toplotni talas ove godine, a temperature će do subote dostići čitavih 40 stepeni! Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na izražen toplotni talas koji će trajati čitavih sedam dana!

RHMZ je objavio vrednosti maksimalnih temperatura po danima tokom toplotnog talasa: U nedelju (23.06.) i u prvoj polovini naredne sedmice na severu i zapadu Srbije doći će do manjeg pada temperatura na vrednosti od 30 do 35 stepeni, dok će se na istoku i jugu maksimalne vrednosti zadržati i dalje oko 38. Na području Beograda do kraja sedmice (23.06.) maksimalna temperatura od 36 do 39 stepeni, a od ponedeljka biće uglavnom u intervalu od 30 do 35 stepeni. RHMZ je