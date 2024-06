Danas sunčano i veoma toplo, do 38 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se nalazimo na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području.

Vrednosti maksimalnih temperatura u Srbiji danas će biti od 35 do 38 stepeni, a u četvrtak od 33 stepena na severu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije, navodi RHMZ. U petak i subotu biće pik toplotnog talasa sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Danas će, prema prognozi RHMZ, biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće u većem delu slab, promenljiv, samo u Vojvodini slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 22