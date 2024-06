Šef srpske diplomatije: Dijalog Beograda i Prištine 'u komi'

Beta pre 5 sati

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je da je dijalog Beograda i Prištine "u komi", kao i da to nema veze sa izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom već da neke zemlje koje bi morale da iskoriste svoj autoritet da spreče "etnonacionalističko divljanje" premijera Kosova Aljbina Kurtija, to ne rade. Đurić je 20. juna za Radio televiziju Srbije (RTS) rekao da neke zemlje "ranije proklamovani prioritet o stvaranju demokratskog i multietničkog društva na Kosovu i Metohiji zamenjuju nekim drugim geopolitičkim ciljevima". Đurić je najavio intenzivnu diplomatsku aktivnost narednih dana. On će 21. juna u Austriji imati sastanak sa više ministara spoljnih poslova, učestvovaće na forumu gde će se okupiti nekoliko ministara iz regiona i sastati sa visokom predstavnikom EU za spoljnu politiku Žozepom Borelom. U ponedeljak 24. juna, rekao je Đurić, govoriće na sastanku Saveta ministara EU. "To je za nas kao Srbiju koja nije članica, fenomenalna prilika da sedimo za tim stolom i da ravnopravno iznesemo i svoje zebnje, brige, probleme a i svoju viziju za budućnost regiona pošto se mi ne bavimo samo stvaranjem novih problema kao neki drugi u regionu, mi smo orijentisani ka budućnosti", rekao je Đurić. U osvrtu na poziv Žozepa Borela da se ukinu kaznene mere EU uvedene Prištini pre godinu dana, Đurić je ocenio da će ukidanje mera koje su "ionako suviše blage" nedovoljno da spreče ponašanje Aljbina Kurtija već da će "zapravo biti pozivnica za nove jednostrane poteze Kurtija". "Novi jednostrani potezi Kurtija destabilizuju reigon i rade protiv interesa tih zemalja koje danas razmatraju povlačenje tih mera. Dakle, glasanjem za ukidanje mera Prištini, te zemlje bi radile direktno protiv sopstvenih interesa i stabilnosti u Evropi a u korist upravo onih geopolitičkih aktera protiv kojih se, kako predstavljaju svojoj javnosti, ubedljivo bore", rekao je Đurić. "Mi moramo da promenimo imidž Srbije pošto oni sve vreme žele nas da prikažu kao agresore, kao stranu koja izaziva probleme, a zapravo ukidanje mera koje su ionako suviše blage nedovoljno je da spreče Kurtijevo ponašanje, već će zapravo biti pozivnica za nove jednostrane poteze Kurtija", dodao je.

(Beta, 06.20.2024)