Đurić: Dijalog je u komi, UEFA visoko politizovana kada je primila Prištinu

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je dijalog Beograda i Prištine u komi i ocenio da je to između ostalog i zato što mnoge zemlje ne koriste svoj autoritet i uticaj ili nisu zainteresovane da spreče etnonacionalističko divljanje premijera privremenih pirištinskih insitucija Aljbina Krutija.

Đurić je za RTS rekao da to što je dijalog u komi nema veze sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom već sa "činjenicom da mnoge zemlje koje bi morale da iskoriste autoritet i uticaj da spreče Kurtija to ne čine. U pojedinim slučajevima, naglasio je Đurić dešava se i nešto mnogo gore, a to je da ranije proklamovani prioritet o stvaranju demokratskog i multietničkog društva na Kosovu i Metohiji zamenjuju nekim drugim geopolitičkim ciljevima.