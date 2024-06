Fiat 600 Hybrid Disney

Fiat slavi obnovu saradnje sa kompanijom Disney Italia, partnerstvom koje je počelo kreiranjem pet ekskluzivnih tematskih izdanja Fiat Topolina za Diznijevu stogodišnjicu.

U ovoj novoj fazi njihovog zajedničkog putovanja, Fiat predstavlja specijalni 600 Hybrid, dok Disney i Pixar lansiraju animirani film “Inside Out 2”. Kampanja promoviše emocionalno iskustvo vožnje, pojačavajući svaki osećaj, od prijatnog do manje prijatnog, koji se pozitivno reinterpretira kroz Fiat 600 Hybrid. Film Disneya i Pixara “Inside Out 2” istražuje emocije poput radosti, tuge, besa i straha, koje nalaze potvrdu i transformaciju u inovativnim