Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperature do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod upozoravajući da će pik toplotnog talasa biti i sutra, a u oba dana će temperature dostizati do 40 stepeni.

Danas će duvati slab, promenljiv vetar, u Banatu i donjem Podunavlju umeren, jugoistočni. Najniža temperatura će biti od 16 do 24 stepena, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren vetar, jugoistočni. Najniža temperatura će biti od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna oko 38 stepeni.