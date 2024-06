Kako klimatske promene uzrokuju toplotne talase?

Vašington — Klimatske promene uzrokuju opasne toplotne talase na severnoj hemisferi i stvaraće opasne vremenske uslove i u narednim decenijama, pokazuju istraživanja. "Trenutno trpimo globalni toplotni talas.

To vrućinu stavlja u središte naših odluka", izjavila je Kristijana Figeres, bivša šefica Agencije Ujedinjenih nacija za klimu. Kako klimatske promene doprinose velikim vrućinama? Kontinuirano sagorevanje fosilnih goriva oslobađa sve više ugljenika koji stiže do Zemljine atmosfere. To uzrokuje da se u vazduhu nađe više toplote koja potiče od Sunca - što vremenom dovodi do povećanja globalne temperature. Od početka Industrijske revolucije, kada su zemlje Zapada