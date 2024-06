Jedna osoba je poginula jutros na Temerinskom putu, na izlazu iz Novog Sada ka autoputu, kada je automobil udario u zaštitnu ogradu i zapalio se, saznaje Tanjug. U nesreći, koja se dogodila jutros oko 4.50 časova, preminuo je jedan muškarac, najverovatnije vozač automobila. Vatrogasci su lokalizovali požar na vozilu. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)