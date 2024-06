Vlast je prirodni neprijatelj svakog pojedinca

Mi smo očito narodi kojima je okupacija bolja opcija od vlastite vlasti. Užasno puno ljudi je otišlo, ali je i došlo puno Nepalaca, Filipinaca… i meni se to sviđa, ne to što ljudi odlaze, već to što dolaze ljudi drugih kultura

Komadom Zbilja, zapravo autorskim projektom filmskog reditelja Tomislava Šobana, Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba završilo je program 51. Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra (INFANT) u Novom Sadu. Time je i domaća publika imala priliku da gleda briljantnu Ninu Violić koju u ovoj duodrami impresivnošću prati Livio Badurina. Sve je u toj predstavi začudno, i ograničeni broj gledalaca, i rešetkasta, staklena pregrada između njih i glumaca, što