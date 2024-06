U Srbiji danas veoma toplo, temperature do 40 stepeni; Vrhunac toplotnog talasa u celom regionu

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, duvaće slab, promenljiv vetar, a temperature će se kretati od 16 do 40 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa temperaturom do 38 stepeni. Kako se navodi, duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar. Vrhunac toplotnog talasa u celom regionu U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj danas se očekuje vrhunac toplotnog talasa i maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni, a na hrvatskom primorju se ponegde temperatura ni tokom noći nije spustila ispod 30 stepeni. U mnogim predelima biće registrovana i tropska noć - minimalna