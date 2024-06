Grad tuče sve pred sobom, razbija šoferke i nosi puteve, stvorile se bujice: Pogledajte olujni haos koji hara Ivanjicom (video)

Jako olujno nevreme tokom popodnevnih sati pogodilo je ivanjička sela.

Na najjačem udaru naša se Preseka, Brezova, Maskova, Katići i Bela Reka. - Grad veći od lešnika tukao je oko 15 minuta, u dva navrata je padao. Trešnju koju imamo u dvorištu čitavu je upropastio, na malinjacima je takođe ogromna šteta. One su tek prispele na berbu, rekao je Milojko Vujašević iz sela Brezova. Osim na poljoprivrednim usevima, šteta je pričinjena