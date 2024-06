Lokalizovan Požar kod Surčina, gorela klanica pilića: Više vatrogasnih ekipa učestvovalo u gašenju, nema povređenih (video)

Više vatrogasnih vozila i 18 vatrogasaca lokalizovalo je požar koji je izbio u klanici pilića u Boljevcima, kod Surčina.

Nema povređenih. Požar je izbio u objektu površine 2.000 kvadratnih metara u Boljevcima kod Surčina, nezvanično saznaje RTS. Prijavljen je u 15.24, a na teren je izašlo više vatrogasnih vozila i 18 vatrogasaca. Zapalila se